Taubaté enfrenta transtornos após tempestade com ventos de 60 km

Rua Grécia (Jardim das Nações): Árvores caídas nos dois lados da via, bloqueando o tráfego de veículos. Rua Antônio Rodrigues Miranda (Parque Urupês): Galho de árvore obstruindo a via. Rua José Beatriz (Jardim Marlene Miranda): Árvore caída sobre a fiação elétrica.

Uma forte tempestade atingiu Taubaté no final da tarde desta terça-feira (18), provocando danos em diversas regiões da cidade. Os ventos, que chegaram a atingir mais de 60 km/h, causaram uma série de ocorrências, incluindo quedas de árvores e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

Rua Tenente Mauro Francisco dos Santos (Jardim Sandra Maria): Queda de galho que interditou a via e danificou fios elétricos.



Rua Padre Pedro Lopes (Chácaras Ingrid): Árvore obstruindo a via.



Avenida Oswaldo Barbosa Guisard (Jardim Gurilândia): Árvore caída bloqueando a via.



Avenida Dom Duarte Leopoldo e Silva (Vila São José): Queda de árvore com rompimento de fio elétrico.



Rua João Alexandre de Almeida Guilherme: Queda de poste, resultando em interrupção no fornecimento de energia.

De acordo com a Defesa Civil do Estado de São Paulo, as consequências das chuvas também afetaram outros municípios da região. Em Pindamonhangaba e Aparecida, por exemplo, houve quedas de árvores sobre as vias, e as equipes de resgate trabalham para liberar as rotas. Guaratinguetá, por sua vez, registrou a interrupção do fornecimento de energia devido ao vendaval, mas não houve ocorrências graves.

Até o momento, a Defesa Civil não relatou vítimas em nenhum dos municípios afetados. A situação continua sendo monitorada pelas autoridades locais.