'É psicopata', diz polícia sobre homem preso por matar Vitória

"É um psicopata", afirma a polícia sobre Maicol Sales dos Santos, de 27 anos, apontado como o assassino da adolescente Vitória Regina de Souza, de 17 anos, ocorrido em Cajamar (SP), que chocou o país.

A afirmação é do delegado Luiz Carlos do Carmo, diretor do Demacro (Departamento de Polícia Judiciária da Macro São Paulo), responsável pela investigação. Em entrevista, o delegado afirmou que Maicol é "psicopata" e, por isso, agiu sozinho no assassinato brutal da jovem.

