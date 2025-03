Foi perseguida por moto e morreu após levar três tiros

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O atual companheiro relatou à polícia que Dieny recebia ameaças do ex-namorado, mas não conseguiu descrever os atiradores. A vítima possuía medida protetiva em vigor contra o antigo parceiro, conforme registros da Delegacia da Mulher. Apesar disso, o delegado Rodrigo Spiça, responsável pelo caso, afirmou em entrevista ao portal de notícias g1 que ainda não é possível confirmar a autoria ou classificar o crime como feminicídio.

“O inquérito segue duas linhas principais, mas não podemos detalhá-las para não comprometer as investigações”, declarou Spiça. A motocicleta vermelha usada no crime não foi localizada, e testemunhas ainda estão sendo ouvidas.

Contexto e apurações

O corpo de Dieny foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Ji-Paraná. Familiares e amigos aguardam respostas sobre as circunstâncias do assassinato, que reacende o debate sobre a eficácia de medidas protetivas em casos de violência doméstica. Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública indicam que Rondônia registrou aumento de 12% em feminicídios no primeiro trimestre de 2024, comparado ao mesmo período do ano passado.