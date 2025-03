Agora: São José registra primeira morte por febre amarela

A Prefeitura de São José dos Campos confirmou, na noite desta terça-feira (18), a primeira morte causada por febre amarela no município. A vítima, que não estava vacinada, era residente da cidade e trabalhava em Caçapava.

Em comunicado, a administração municipal ressaltou a importância da vacinação como principal medida preventiva contra a doença, informando que a imunização está disponível em todas as unidades básicas de saúde.