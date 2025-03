Ex-presidente de bairro, Vera morre no Vale e deixa saudades

Maria Auxiliadora, de Lorena, deixará saudades aos seus conhecidos e familiares. Ela faleceu nesta terça-feira (18) e era conhecida principalmente por ter sido presidente da Associação Amigos de Bairro do Novo Horizonte.

Inclusive, ela morou nesta região por mais de 40 anos. Entre outras coisas, gostava muito de conversar e sempre foi muito querida. Ela deixa filhos e netos, mas apenas com boas lembranças. Nas redes sociais, as pessoas lamentaram muito a partida dela.