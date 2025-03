Apagão afeta Taubaté, Guará e cidades após forte tempestade

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Uma forte tempestade que atingiu a região do Vale do Paraíba na tarde desta terça-feira (18) provocou um apagão que afetou diversas cidades, incluindo Taubaté, Guaratinguetá e Cunha. Embora os detalhes exatos sobre a extensão dos danos ainda não tenham sido confirmados, há relatos não verificados de que outras cidades também foram impactadas.

Em Taubaté, moradores e comércios da região da praça da CTI e Avenida Tiradentes ficaram sem energia.

A EDP, empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica, emitiu uma nota informando que o nível de criticidade na operação do sistema elétrico foi elevado devido às condições climáticas adversas. De acordo com a companhia, equipes técnicas foram mobilizadas em conformidade com o Plano Verão 2024/2025 e estão trabalhando para atender as ocorrências.

A empresa ressaltou que, em situações com grande volume de danos como esta, a prioridade no atendimento é dada a serviços essenciais, como hospitais, postos de saúde, escolas e creches, além de situações que possam oferecer risco à vida e de grandes áreas com consumidores afetados.