VÍDEO: Avião presidencial com Lula arremete antes de pousar

O avião da Presidência da República, que transportava o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), realizou uma arremetida durante a primeira tentativa de pouso no Aeroporto Bertram Luiz Leupolz, em Sorocaba (SP), na tarde desta terça-feira (18). O procedimento ocorreu por volta das 15h20, em meio a fortes ventos na região.

A arremetida, técnica conhecida como "procedimento de aproximação perdida", é uma manobra de segurança em que a aeronave interrompe a aproximação para o pouso. Ainda não foi divulgada a causa exata que levou à decisão.