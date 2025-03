Adeus, Sebastiana: mãe e avó querida morre aos 79 anos em SJC

Sebastiana Izaura Dias Pereira, 79 anos, foi sepultada nesta terça-feira (18), em São José dos Campos, após falecer na última segunda-feira. Ela deixará saudades entre parentes e amigos, por do jeito único de ser.

Segundo seus familiares, Sebastiana era a única irmã viva entre sete pessoas. Na tarde desta segunda feira (17), ela passou mal no mercado e foi levada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento), onde teve parada cardíaca e não resistiu.