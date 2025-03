'Morri porque entreguei a boca', diz cartaz ao lado de corpo

Um homem ainda não identificado foi encontrado morto, amarrado e dentro de um carrinho de bebê, na manhã desta terça-feira (18), no bairro Novo Aleixo, zona norte de Manaus (AM).

O corpo apresentava múltiplos ferimentos por arma branca e estava caído sobre uma calçada, próximo a um bilhete com a mensagem: “Morri porque entreguei a ‘boca’. Agora nunca mais entrego ninguém”. A Polícia Civil do Amazonas assumiu as investigações, que apuram indícios de execução ligada ao tráfico de drogas.

