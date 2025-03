Fisiculturista de 32 anos morre e família fala em anabolizante

O fisiculturista e produtor de eventos Marcos Antônio Moraes Paz, de 32 anos, conhecido como DJ Macaully, faleceu no último sábado (15), na capital goiana. De acordo com relatos da família, o óbito estaria associado ao uso de substâncias anabolizantes, incluindo medicamentos de uso veterinário. O caso é investigado pela Polícia Civil de Goiás, conforme divulgado pela TV Anhanguera.

Segundo a esposa do atleta, Aparecida Paloma, ele seguia orientações de um nutricionista que prescrevia uma dieta rigorosa e medicamentos. Nas últimas semanas, ela alertou o marido sobre sintomas preocupantes, como alterações na respiração, urina escura, distúrbios do sono e possível sobrecarga renal. “Sua saúde não está nada bem”, escreveu Paloma em mensagens enviadas dias antes da morte e compartilhadas com a imprensa.