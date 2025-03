VÍDEO: Taubaté registra granizo e ventos de mais de 60 km/h

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta na tarde desta terça-feira (18) sobre a ocorrência de chuva intensa no Vale do Paraíba. Em Taubaté, foram registrados ventos de até 63 km/h e queda de granizo, causando transtornos na cidade. A Defesa Civil está monitorando os danos provocados pelo temporal.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Na região, Jacareí também foi afetada, com a queda de 10 árvores devido aos fortes ventos. Em São José dos Campos, a Defesa Civil mantém o alerta para possíveis tempestades, recomendando que a população fique atenta às condições climáticas e evite áreas de risco. O órgão continua acompanhando a situação para tomar medidas preventivas e garantir a segurança dos moradores.