Após três dias, Gabriel é encontrado com vida no Vale

Um momento de alívio.

Gabriel Girmenis Rocha, 19 anos, que havia desaparecido no último sábado (15), em Jacareí, foi encontrado vivo nesta terça-feira (18). A informação foi divulgada pelos familiares nas redes sociais.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.