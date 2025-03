Taubaté tem granizo e vendaval; Jacareí tem queda de árvores

A forte chuva que atingiu a região do Vale do Paraíba nesta terça-feira (18) provocou a queda de aproximadamente 10 árvores em Jacareí. Até o momento, não há registro de feridos, desalojados ou desabrigados na cidade. Equipes da Defesa Civil e da Prefeitura trabalham para desobstruir vias e avaliar possíveis danos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Em São José dos Campos, não houve ocorrências relacionadas à chuva até o momento. A situação segue sob monitoramento pelas autoridades.