Prefeitura diz que São José terá mais linhas, horários e ônibus

Anderson explicou que serão quatro as fontes de energia elétrica que abastecerão o sistema de transporte: fazenda fotovoltaica em Cachoeira Paulista, da qual a prefeitura contratou 3,5 MW/h com 25% de desconto e por 25 anos; usina geradora de biogás no aterro de São José (1,7 MW/h); compra de energia no mercado livre e o fornecimento da EDP, caso seja necessário.