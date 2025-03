PC identifica trabalhador que morreu em frente a igreja em SJC

A Polícia Civil de São José dos Campos investiga a morte de Marcos Gomes Quintanilha, de 64 anos, ocorrida nesta terça-feira (18) na Vila Industrial. Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima passou mal e morreu repentinamente após atravessar a rua e se sentar em um banco, após recusar uma refeição em um restaurante.

A Polícia Militar foi acionada para atender à ocorrência de morte suspeita. No local, os agentes conversaram com o enteado da vítima, que relatou que Quintanilha demonstrou indisposição antes de morrer. O Instituto de Criminalística foi chamado para realizar a perícia e, após a conclusão dos exames no local, o corpo foi removido pela equipe da Urbam para o Instituto Médico Legal, onde será submetido a exame necroscópico para identificar a causa da morte.