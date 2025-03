URGENTE: Homem de 30 anos é encontrado morto ao lado da Dutra

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 14h45 desta terça-feira (18) para prestar apoio à Polícia Rodoviária Federal após a localização de um corpo em um lago às margens da Rodovia Presidente Dutra, em Guaratinguetá.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

No local, os bombeiros realizaram a retirada da vítima, um homem de aproximadamente 30 anos. As circunstâncias da morte ainda não foram esclarecidas e o caso será investigado pelas autoridades competentes.