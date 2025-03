Anderson diz que tarifa não sobe e que subsídio vai diminuir

O prefeito disse que o estudo feito com a EDP, por três anos, dá consistência à distribuição do carregamento do sistema de ônibus elétricos para evitar problemas de falta de energia e de queda do fornecimento para os cidadãos, em razão do uso maior para os veículos.

“As cidades que enfrentam problemas é porque não conseguiram dimensionar a distribuição. Estamos há 3 anos conversando com a EDP. Todos os locais e estações foram estudados pela EDP, com a questão de alta e baixa tensão. Risco de termos errado é menos de 1%. Fizemos esse estudo em parceria com a EDP. Risco de errarmos é quase nulo e trabalhamos com folga para o sistema novo”, disse Anderson em resposta a OVALE, na entrevista coletiva após a apresentação do novo sistema.