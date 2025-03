Agora: Defesa Civil alerta para temporal na região

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta na tarde desta terça-feira (18), às 16h30, sobre a ocorrência de chuva forte em Jacareí e municípios vizinhos. Segundo o comunicado, a tempestade vem acompanhada de raios e ventos intensos, aumentando o risco de quedas de árvores, alagamentos e transtornos no trânsito.

A recomendação é que a população tome precauções nas próximas horas, evitando áreas de risco e redobrando a atenção ao dirigir. Autoridades seguem monitorando a situação e novas atualizações podem ser divulgadas conforme a evolução do clima.