No alvo do MP, sistema de ônibus começa em setembro, diz Anderson

Anderson explicou que serão quatro as fontes de energia elétrica que abastecerão o sistema de transporte: fazenda fotovoltaica em Cachoeira Paulista, da qual a prefeitura contratou 3,5 MW/h com 25% de desconto e por 25 anos; usina geradora de biogás no aterro de São José (1,7 MW/h); compra de energia no mercado livre e o fornecimento da EDP, caso seja necessário.

“Os pontos em todas as regiões da cidade com pátio de carregamento trarão economia para o sistema, e ainda não precisaremos de alta tensão. Já fizemos um estudo com a EDP e tudo será por média tensão, isso faz cair o custo de operação. O carregamento fora do horário de pico também, além de que precisaremos de carregadores de média tensão para alimentar esses ônibus”, afirmou Anderson.

O prefeito disse que o estudo feito com a EDP, por três anos, dá consistência à distribuição do carregamento do sistema de ônibus elétricos para evitar problemas de falta de energia e de queda do fornecimento para os cidadãos, em razão do uso maior para os veículos.