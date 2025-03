VÍDEO: Homem pula muro para roubar e agride idosa de 84 anos

Uma idosa de 84 anos foi agredida durante um assalto em sua residência no bairro Vila Aparecida, em Taubaté, na madrugada de domingo (16). O suspeito invadiu a casa pulando o muro por volta das 5h da manhã. Por volta das 7h, a vítima saiu para a área da frente da casa e foi surpreendida pelo homem, que a empurrou para dentro, agrediu-a e a ameaçou de violência sexual.

O criminoso amarrou a idosa em uma cama e exigiu dinheiro e acesso a cartões bancários. Ele fugiu levando R$ 500 e um celular. Após a fuga, a idosa gritou por socorro e foi resgatada por vizinhos e familiares. As câmeras de segurança da casa registraram o crime.