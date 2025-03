Dupla de SJC é finalista em concurso de Zé Neto e Cristiano

A dupla Gustavo & Matteo, de São José dos Campos, está entre os 10 finalistas do concurso INTENSO, promovido por Zé Neto & Cristiano. O anúncio foi feito na noite desta segunda-feira (17). O projeto tem como objetivo revelar novos talentos da música sertaneja, oferecendo visibilidade e oportunidades para artistas de diversas cidades.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Para participar, os candidatos precisaram postar um vídeo no Instagram cantando a música "Deu Moral" e usar a hashtag #DeuMoralNoIntenso. A dupla de São José dos Campos se destacou e garantiu uma vaga na fase final, que inclui apresentações em cidades como São Paulo, Cuiabá, Curitiba, Brasília e até Miami e Lisboa.