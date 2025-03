Polícia prende suspeito de matar segurança no Carnaval na região

A Polícia Civil esclareceu um crime de homicídio ocorrido na região sul de Caraguatatuba, durante o Carnaval. O caso envolve a execução de um segurança de farmácia, baleado na cabeça no dia 4 de março.

Nesta terça-feira (18), equipes do 1º DP (Distrito Policial) realizaram dois cumprimentos de mandados de prisão temporária e buscas em sete locais. As investigações apontam que o crime foi cometido por um indivíduo identificado como E.J.O., conhecido como B.A., que conduzia a motocicleta utilizada na ação. O executor dos disparos, que estava na garupa do veículo, ainda não foi identificado.