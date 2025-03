Nova unidade referência em psiquiatria é inaugurada no Vale

O governador em exercício, Felício Ramuth, inaugurou nesta terça-feira (18) a Unidade de Psiquiatria do Hospital Leonor Mendes de Barros, em Campos do Jordão. A nova unidade, gerida pela Sociedade Beneficente São Camilo, conta com 16 leitos e será referência no atendimento psiquiátrico para 39 municípios da região do Vale do Paraíba.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Durante a cerimônia, Ramuth destacou a importância da ampliação de leitos psiquiátricos para atender à crescente demanda por cuidados em saúde mental. “A saúde mental é uma preocupação global, e essa unidade é resultado de um trabalho conjunto com as cidades da região. Vamos acompanhar a utilização desses leitos para garantir que as necessidades da população sejam atendidas”, afirmou.