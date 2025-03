Agora: dengue avança e Jacareí registra quinta morte em 2025

A Prefeitura de Jacareí confirmou, nesta terça-feira (18), mais uma morte por dengue na cidade, elevando para cinco o total de óbitos causados pela doença em 2025. A vítima é um homem de 60 anos, morador do bairro Jardim Pedramar, que possuía comorbidades e faleceu no dia 12 de março.

O exame que confirmou o diagnóstico foi realizado pelo Instituto Adolfo Lutz, segundo informações da Vigilância Epidemiológica municipal. O caso também foi incluído nos registros do Governo do Estado de São Paulo, que monitora diariamente os dados da dengue no estado.