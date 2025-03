Adeus, Ellen: jovem querida e alegre morre em acidente na região

Adeus, Ellen Carolina.

Aos 33 anos, a motociclista morreu na manhã desta terça-feira (18), em um acidente na rodovia Rio-Santos (BR-101), em Ubatuba. O acidente aconteceu no km 25 da estrada, por volta de 9h20.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Ellen era funcionária do bar 'Onda Verde', na Praia de Ubatumirim. "[Ellen] trafegava pela Rodovia Rio Santos, sentido Parati, na altura do Km 24, perdeu o controle da motocicleta que conduzia, invadiu o sentido contrário da via e colidiu frontalmente com um veículo de passeio", informou o Corpo de Bombeiros. "O impacto da colisão ceifou a vida da condutora e incendiou a motocicleta", complementou a corporação.