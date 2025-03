Mulher pega o celular, apaga solicitação da ex e apanha do marido

Mulher mexe no celular do marido, deleta solicitação de amizade da 'ex' e acaba sendo espancada pelo marido.

O caso aconteceu na noite de sexta-feira (14), em João Pinheiro (MG). A vítima, de 38 anos, foi agredido pelo companheiro, de 33 anos.

A discussão começou após a mulher pegar o telefone do companheiro, encontrar e deletar o pedido de amizade enviado nas redes sociais pela ex-namorada dele. O casal, que estava alcoolizado, começou a discutir.