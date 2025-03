Falsa gestante mata amiga de infância grávida e rouba o bebê

A grávida Luz Neida, de 22 anos, foi morta na comunidade de Córdoba. De acordo com a Justiça, a autora do crime é Sadith Martínez Bustamante, que mantinha uma gravidez falsa. Ela arquitetou durante meses o plano para roubar o filho da amiga.

Sadith levou a amiga para uma área rural, onde fez uma cesárea à força e, após retirar o bebê, cortou a garganta da mãe da criança. O corpo de Luz Neida foi deixado no pasto. Em seguida, Sadith apareceu em uma casa próxima, com o bebê nos braços, dizendo que havia dado à luz no caminho.



O marido de Luz Neida, que é primo de Sadith, disse que as duas era amigas desde criança. Segundo ele, o interesse da prima pela gravidez era exagerado. A criminosa postava fotos nas redes sociais, mostrando sua falsa gravidez. Sadith foi condenada a 34 anos e 9 meses de prisão por homicídio e sequestro.