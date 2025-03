Prefeitura de Taubaté faz obra em cruzamento após morte de João

A Prefeitura de Taubaté começou a obra de implantação de rotatória e melhorias na sinalização no cruzamento entre as ruas Umberto Passarelli e José Franklin de Moura, no bairro Vila Jaboticabeira.

No local, no dia 5 de março, o jovem João Gustavo Antunes Simões, de 19 anos, morreu em um acidente de trânsito. Ele vinha de moto na via quando o motorista de um caminhão da Secretaria de Mobilidade Urbana de Taubaté fez uma conversão sem vê-lo, provocando a colisão.