Morto a tiros com a Bíblia nas mãos ao sair de culto evangélico

Morto a tiros com a Bíblia Sagrada na mão na saída do culto.

Um homem de 45 anos foi assassinado na noite de domingo (16), no bairro Parque Recreio, em Contagem (MG), depois de participar de um culto evangélico. A vítima tinha sido beneficiada com a saída temporária fazia poucos dias.

Uma equipe policial fazia patrulhamento na região quando foi informada sobre o homicídio. A testemunha, uma mulher de 61 anos, contou que suspeitos estavam em um Fiat Uno preto e fugiram após o crime.