Onde está o Gabriel? Jovem pega moto emprestada e some no Vale

Olho Vivo do Vale

Onde está o Gabriel?

O jovem Gabriel Girmenis Rocha, de 19 anos, desapareceu no último sábado (15), em Jacareí.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

De acordo com informações da página Olho Vivo do Vale, o jovem emprestou a moto de um amigo e sumiu. Ele teria sido visto na rua Barão de Jacareí, também no sábado, desaparecendo em seguida.



A família, desde então, não teve mais informações sobre o paradeiro de Gabriel. Quem tiver informações sobre o caso, pode ligar para o 181 ou o 190.