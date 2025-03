VÍDEO: Motociclista morre em colisão frontal com carro em Ubatuba

Uma mulher morreu após um grave acidente entre moto e carro na rodovia Rio-Santos (BR-101), em Ubatuba, na manhã desta terça-feira (17). A colisão ocorreu no km 25 da estrada, por volta de 9h20.

De acordo com a CCR Rio-SP, concessionária que administra a rodovia, houve uma colisão frontal entre a motocicleta e o veículo de passeio. Com o impacto, a motocicleta pegou fogo.