Mãe dá adeus a Carlos, morto em acidente no Vale: ‘Bem precioso'

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 6h30, na avenida São João, para atender à ocorrência.

No local, os dois ocupantes da moto foram encontrados com ferimentos graves. Carlos Henrique não resistiu e morreu, enquanto o outro foi socorrido com suspeita de fratura em membro inferior e foi encaminhado à Santa Casa de Jacareí. O caso segue sob investigação para apurar as causas do acidente.

Nas redes sociais, familiares e amigos da vítima pediram que fotos e vídeos sobre o acidente não sejam compartilhados, causando ainda mais dor e tristeza na família de Carlos Henrique.