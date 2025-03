Caso Vitória: defesa desmente polícia e nega confissão de Maicol

Após a polícia comunicar que Maicol Sales dos Santos, de 27 anos, havia confessado o assassinato da adolescente Vitória Regina de Souza, de 17 anos, a defesa do suspeito negou que ele tenha admitido o crime, ocorrido em Cajamar (SP). De acordo com o portal Metrópoles e o SBT, Maicol confessou o crime, durante depoimento prestado nesta segunda-feira (17).

No comunicado, a defesa ressalta que “Maicol está sendo assistido” e que “toda e qualquer declaração atribuída a ele, feita sem a presença de seus advogados, ofende a legislação processual pertinente e carece de validade jurídica, sendo potencial causa nulificadora do processo e até mesmo de configuração de ilícito penal e administrativo”.