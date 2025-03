Incêndio destrói casa de 450 m² em condomínio de luxo de Ubatuba

Um incêndio destruiu parcialmente uma casa de 450 m² em condomínio de luxo no bairro Lázaro, em Ubatuba, na noite de segunda-feira (17).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O Corpo de Bombeiros de Ubatuba informou ter sido acionado por volta de 23h15 para incêndio em residência sem vítima, no condomínio Pedra Verde.