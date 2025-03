Loja pega fogo em Ilhabela e ameaça idosa e neta em apartamento

A Estação de Bombeiros de Ilhabela foi acionada para ocorrência de incêndio em loja no centro da cidade (Vila), na rua Santa Tereza.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Uma loja pegou fogo em Ilhabela e colocou em risco a vida de uma idosa e sua neta que moravam no andar superior do imóvel. O caso aconteceu por volta de 20h30 de segunda-feira (17).

Ao chegar ao local, os bombeiros se depararam com guarnição do policiamento que teve êxito em apagar as chamas usando extintores de pó, impedindo que a loja tivesse um estrago maior causado pelo fogo.

Assim como a residência no andar superior onde se encontravam uma idosa e sua neta, as quais foram retiradas pela equipe do Corpo de Bombeiros.

A energia foi cortada e um pequeno foco de incêndio que ainda persistia foi extinto pelos bombeiros, que fizeram em seguida o devido rescaldo. O local foi deixado em segurança aos cuidados da proprietária.