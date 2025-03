Com a presença de secretário, OVALE promove meeting sobre o agro

Com a presença do secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Guilherme Piai, OVALE promove na noite desta terça-feira (18), em São José dos Campos, um meeting especial sobre o agronegócio, com a presença selecionada de 30 dos principais empresários, autoridades e líderes da RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba).

"O Vale é uma região muito importante para o agro paulista, com municípios de grande extensão rural. O Estado vai ajudar o Vale", afirmou o secretário a OVALE.