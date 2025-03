Polícia estoura sítio no Vale que fabricava ‘maconha de playboy'

A Polícia Civil estourou um ponto de fabricação de drogas em uma chácara no Vale do Paraíba, que vinha sendo usada para produzir a “Dry”, conhecida como “a maconha dos playboys”, por ser mais pura e com valor mais elevado. A operação aconteceu na tarde de segunda-feira (17).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Dois suspeitos, de 21 e 27 anos, foram detidos na chácara, que fica no Morro Azul, um dos pontos de maior atração turística em Igaratá, perto da represa.