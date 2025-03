VÍDEO: Operação na ‘Casa do Crack’ termina com prisão e demolição

Um homem de 26 anos foi preso com mais de meio quilo de drogas em uma ‘Casa do Crack’ na região sudeste de São José dos Campos. O imóvel usado como depósito e ponto de venda e uso de drogas foi demolido.

A ação fez parte da operação “A Casa Caiu”, coordenada pela Defesa Civil e Secretaria de Manutenção da Cidade, com auxílio de GCM (Guarda Civil Municipal), Apoio Social e Secretaria de Mobilidade de São José.