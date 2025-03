Após colisão em caminhão, carro pega fogo na Dutra em Caçapava

Um carro ficou destruído após ser atingido por um incêndio na rodovia Presidente Dutra, no trecho de Caçapava, na manhã desta terça-feira (18).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu na altura do km 125, por volta de 5h50. Não houve vítimas.