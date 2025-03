Idosa de 71 anos bate carro em árvore e fica presa nas ferragens

Uma mulher de 71 anos ficou presas nas ferragens de um carro que bateu em uma árvore na zona sul de São José dos Campos.

O acidente aconteceu na noite de segunda-feira (17), por volta de 21h20, no bairro Jardim Satélite, em São José.