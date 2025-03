É hoje! Clássico do Vale entre Burro e Águia define vaga na semi

Taubaté e São José se enfrentam na noite desta quarta-feira (19), a partir das 20h, no estádio Joaquinzão, em Taubaté, neste Clássico do Vale que será o jogo de volta das quartas de final da Série A-2 do Campeonato, em um confronto que, certamente, irá entrar para a história dos dois clubes. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal de YouTube UlissesTV.

No jogo de ida, no último sábado (15), houve empate por 0 a 0 no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. E só um dos dois seguirá na briga pelo acesso logo mais.