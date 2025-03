‘Casa do crack’ é demolida após operação em São José

Nesta segunda-feira (17), a prefeitura de São José dos Campos realizou a demolição de um imóvel abandonado no bairro Jardim do Lago, conhecido como "Casa do Crack". A ação marcou mais uma etapa da operação “A Casa Caiu”, coordenada pela Defesa Civil e Secretaria de Manutenção da Cidade, com auxílio de Guarda Civil Municipal, Apoio Social e Secretaria de Mobilidade.

O local, condenado há meses por riscos estruturais, era utilizado como ponto de consumo e tráfico de drogas, sendo alvo constante de denúncias da comunidade. Durante a operação, o GTAM (Grupo Tático com Motos) prendeu um indivíduo em flagrante portando grande quantidade de entorpecentes. O suspeito foi encaminhado à Justiça e permanece preso.