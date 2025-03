Ciúme doentio: matou a ex-mulher a facadas e feriu o atual dela

O corpo de Joanete Aparecida de Freitas Godinho, de 43 anos, vítima de feminicídio, foi velado e enterrado nesta segunda-feira (17) no Cemitério Porto Seguro, em Ribeirão das Neves, região metropolitana de Belo Horizonte.

A mulher foi assassinada a facadas pelo ex-companheiro, Adélio Mário da Costa, preso em flagrante no domingo (16). O crime ocorreu dois anos após o fim do relacionamento do casal, que dividia o mesmo lote residencial no bairro Santa Margarida, em Justinópolis.