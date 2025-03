Onde está Regiane? Em desespero, família procura desaparecida

Onde está Regiane?

A família procura Regiane Francisco de Miranda, de 38 anos, que está desaparecida no Vale do Paraíba desde o último dia 10.

"A família está em desespero sem saber o paradeiro dela", informou um familiar a OVALE. Moradora de Jacareí, do bairro Jardim do Vale, Regiane está desaparecida há uma semana.



Quem tiver informações sobre o seu paradeiro pode fazer contato com a família via WhatsApp ou ligar para o 190.