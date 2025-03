Comprou maconha, não recebeu e chamou a polícia

Um usuário de drogas procurou a Central Geral de Flagrantes da Polícia Civil de Goiânia para relatar um golpe incomum: após pagar R$ 210 por 30 gramas de maconha, o traficante desapareceu sem entregar a droga. O caso, classificado como atípico pelo delegado plantonista Humberto Teófilo, expõe contradições legais e levou a uma discussão sobre a aplicação da "boa-fé" em transações ilícitas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Segundo o relato do homem, o vendedor parou de responder no WhatsApp após receber o valor combinado. O usuário argumentou que, embora o tráfico seja crime, o consumo pessoal foi descriminalizado pelo STF (Supremo Tribunal Federal) em 2015. Ele alegou ainda que outros compradores teriam sido enganados da mesma forma e pediu ação das autoridades, sustentando que acordos ilegais também deveriam seguir "princípios de confiança".