Tiffany morre em acidente de moto e deixa filho de apenas 6 anos

Extrovertida, cheia de vida e apaixonada pelo filho, de 6 anos. Assim é descrita a servidora pública Tiffany Eloisa Santos Freitas, de 25 anos, morreu na madrugada desta segunda-feira (17), na cidade de Goianópolis (GO).

Ela estava conduzindo uma moto e chocou-se contra uma árvore. A irmã de Tiffany, que estava na garupa, está internada e o seu quadro de saúde é considerado estável.

