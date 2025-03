Saud deixou de pagar R$ 23 milhões à EcoTaubaté apenas em 2024

Já em março, no entanto, a Prefeitura deixou de fazer o pagamento mensal à empresa. Em agosto, a pedido do município, o valor mensal do contrato foi reduzido para R$ 5,589 milhões, uma queda de quase 40%.

Com a dívida, a empresa demitiu ao menos 180 dos 500 funcionários naquele ano. Além disso, com o corte no valor, foram reduzidos os serviços de coleta seletiva, poda de árvores, varrição manual de vias públicas, roçada manual e mecanizada, coleta de entulho manual e mecanizada, além da coleta de PEVs (Pontos de Entrega Voluntária). E foram suspensos os serviços de limpeza de boca de lobo, varrição mecanizada de vias, programa de conscientização ambiental, lavagem de vias e logradouros, tratamento, disposição e redução de massa, além da pintura de guias. Com isso, reclamações sobre a limpeza urbana - como o mato alto - se proliferaram.

O valor mensal do contrato segue o mesmo desde agosto de 2023 (R$ 5,589 milhões). Questionado pela reportagem, o atual governo afirmou que não há previsão de quando o contrato será retomado de forma integral, com o restabelecimento de todos os serviços previstos. "Tão logo consigamos avançar no processo de recuperação da saúde financeira da administração iremos realizar a repactuação desse contrato para reforçar ainda mais os serviços".