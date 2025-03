'Melhor de mim se foi' diz mãe de jovem morto em acidente no Vale

A mãe do jovem que morreu em uma acidente envolvendo um caminhão e uma moto, em Jacareí, na manha de hoje (17), usou as redes sociais para homenagear o filho e agradecer as mensagens das pessoas que lamentaram a morte.

"Se foi meu único presente, meu bem mais precioso... meu amor..."

"... Te amo, filho... o melhor de mim se foi... Agora com Deus... Te amo...", escreveu.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.