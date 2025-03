Governo barra projeto contra votações simbólicas na Câmara de SJC

A base aliada ao prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), aproveitou o fato de ter maioria na Comissão de Justiça da Câmara para arquivar o projeto da oposição que previa que a votação de requerimentos verbais deveria ser feita de forma eletrônica, e não mais simbólica.

Pela comissão, os governistas Milton Vieira Filho (Republicanos) e Zé Luís (PSD) se manifestaram contra a proposta. Apenas Anderson Senna (PL), da oposição, foi a favor.