Homem é condenado a 46 anos de prisão por abusar dos sobrinhos

Um homem de 29 anos foi condenado a 46 anos e 8 meses de prisão por estupro de vulnerável contra dois sobrinhos em Anápolis (GO). De acordo com o Ministério Público de Goiás, os abusos foram descobertos em 2018, quando uma conselheira tutelar recebeu uma denúncia anônima sobre a violência sexual sofrida por um menino e uma menina.

As investigações apontaram que o réu morava na mesma casa das vítimas, que tinham menos de 14 anos na época. O processo indica que ele aproveitava a convivência familiar para cometer os crimes. Segundo os autos, os abusos contra o sobrinho aconteciam quando dormiam na mesma cama. Já a sobrinha recebia doces para manter silêncio sobre os atos.